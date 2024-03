“Le vie della pace fra teologia e filosofia”, domenica al Circolo Nuraghe di Fiorano

L’Anpi, il Comitato per l’educazione alla pace di Fiorano e il Circolo Nuraghe, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, continuano il ciclo di incontri dedicati a promuovere le strade della pace, con un nuovo appuntamento, che è la presentazione del libro: ‘Oltre la guerra. Le vie della pace fra teologia e filosofia’, di Roberto Mancini e Brunetto Salvarani, pubblicato da Effatà Editrice.

E’ in programma domenica 17 marzo 2024, alle ore 18, a Villa Cuoghi di Fiorano, in Via Gramsci 32, sede del Circolo Nuraghe, presenti l’autore e teologo Brunetto Salvarani che dialogherà con Giampaolo Anderlini, biblista ed ebraista e con Francesco Tosi, sindaco di Fiorano Modenese e già docente di filosofia. Conduce il giornalista Alberto Venturi.

‘Osare per fede. Verso una teologia per la pace’ è il titolo del contributo di Brunetto Salvarani al libro e i suoi capitoli rappresentano un percorso che guiderà anche il confronto di domenica: ‘Lo scandalo della violenza nella Bibbia’, ‘Pace e guerra nella storia della Chisa’, ‘Semi di una teologia per la pace’. Ciò che sta accadendo nel mondo, in Israele e in Ucraina non essere parte del confronto.