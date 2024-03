I Carabinieri presso la polisportiva di Rondinara pere i consigli anti truffa

Al fine di prevenire le drammatiche conseguenze delle truffe agli anziani, i carabinieri stanno intensificando gli incontri con i cittadini in svariati luoghi, quali circoli ricreativi, cinema, teatri, maggiormente frequentati dagli anziani. Un’iniziativa che in linea con gli orientamenti del Comandante Provinciale, Col. Andrea Milani, interesserà, a seguire, il restante territorio della provincia di Reggio Emilia, dall’Appennino alla Val d’Enza passando per il comprensorio ceramico ed il capoluogo.

Ieri pomeriggio, presso la Polisportiva di Rondinara a Viano, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno tenuto una conferenza a cui hanno partecipato circa 20 persone. E’ stato loro illustrato i mezzi e i modi in uso ai ladri e ai truffatori che prendono di mira gli anziani. Durante l’incontro si è cercato di far comprendere agli anziani quali possono essere gli stratagemmi da smascherare in tempo per evitare di incorrere in potenziali truffe. Sicuramente il consiglio più importante è quello di diffidare dagli sconosciuti, in quanto i truffatori si presentano con apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità, al fine di conquistare la fiducia delle vittime e per introdurvisi abilmente in casa, pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli. Dell’ingenuità approfitteranno ugualmente in strada, ostentando un’improbabile cortesia che consentirà loro di avvicinare le vittime quanto basta per far sparire il portafogli, o magari la pensione, appena usciti dalla banca o dalle poste. Altri consigli da non dimenticare: mai dare soldi contanti o preziosi a estranei, seppur si dichiarino appartenenti alle forze dell’ordine, mai aprire agli sconosciuti, né farli entrare in casa, nessuna confidenza con sconosciuti al telefono. In ultimo e aspetto più importante, quello di non esitare di chiamare il 112. I carabinieri come le altre Forze di Polizia sono sempre pronti ad aiutare i cittadini.