Fiorano, l’Amministrazione risponde alla nota del consigliere Stefano Manfredini del gruppo Misto

In relazione alla nota del consigliere Stefano Manfredini del gruppo Misto, l’Amministrazione si è premurata di fare delle verifiche e la polizia municipale, recatasi immediatamente sul cantiere, non ha riscontrato alcuna chiusura, ma la possibilità di accesso alle attività e alle residenze. È stato prodotto anche materiale di prova e chiarimento. Inoltre non ci risultano chiamate o altre segnalazioni.

Non si esclude qualche possibile disagio, del tutto normale per l’avvio di un cantiere. Sappiamo che i fastidi iniziali sono stati superati nel minor tempo possibile con la collaborazione e l’impegno della ditta stessa che, lo ricordiamo, è stata incaricata da un privato e sta realizzando un’opera molto attesa e importante per la comunità.