A Sassuolo, dal 16 al 19 maggio, la 5a edizione del Festival della Giustizia Penale

Si svolgerà anche a Sassuolo, dal 16 al 19 maggio prossimi, la quinta edizione del Festival della Giustizia Penale: con la delibera n°42 del 12 marzo la Giunta del Comune di Sassuolo ha approvato il progetto e concesso un contributo da € 5.000.

“Considerato che gli ottimi risultati ottenuti soprattutto nella quarta edizione – si legge nella delibera – hanno portato il Comitato Organizzatore e la Direzione Scientifica ad organizzare la Quinta edizione del Festival della Giustizia Penale scegliendo un tema di forte attualità con il titolo “La vita e la morte nella Giustizia” con l’intenzione di realizzare un progetto di ampio respiro che possa ancora una volta coinvolgere ospiti di livello internazionale e di ragionare fuori dagli schemi classici con eventi alla portata di tutti; atteso che la Quinta edizione si volgerà nelle giornate dal 16 al 19 maggio, il programma si svolgerà anche in modalità web per la quale sarà necessaria una strumentazione tecnica adatta e di alto livello professionale per la messa in onda dell’evento (piattaforma web di diffusione dei contenuti, software di regia ed strumentazione per l’emissione sui canali youtube e facebook); si propone di offrire importanti occasioni di apprendimento per tutti i cittadini, per i quali la fruizione degli eventi sarà libera; vuole coinvolgere i Comuni di Modena, Carpi, Pavullo e Sassuolo e fare in modo che la giornata di sabato 18 maggio abbia come protagonista il Comune di Sassuolo con un ciclo di incontri/conferenze rivolti soprattutto agli studenti delle scuole superiori che si terranno alla mattina alla presenza di relatori di elevata caratura”.

“Considerato che – prosegue la delibera – questa Quinta edizione, come da programma: rappresenta, ancora una volta, una straordinaria novità nel panorama culturale in quanto consente di avvicinare un vasto pubblico a temi complessi e di rilevante attualità; offre la possibilità di confrontare l’esperienza giudiziaria italiana con importanti ospiti internazionali; nelle conferenze e negli eventi organizzati intende coinvolgere oltre a giuristi anche intellettuali, il mondo della politica, delle imprese e del lavoro in grado di offrire punti di vista ragionali sulla giustizia penale a un pubblico sempre più vasto, che includa, in maniera più strutturata, anche gli studiosi e i professionisti di altri ambiti, senza tralasciare il mondo dell’Università e della Scuola in generale; vedrà la presenza di numerosi esperti stranieri che, oltre a fornire l’opportunità di un confronto con realtà diverse da quella italiana porteranno l’immagine della nostra provincia nel mondo, come già accaduto nella scorsa edizione”.

La Giunta delibera: di approvare il progetto “Festival della Giustizia Penale – 5° Edizione – “La vitae la morte nella Giustizia” che si svolgerà nelle giornate dal 16 al 19 maggio 2024; di approvare la concessione del contributo all’Associazione Festival della Giustizia Penale Onlus, per un importo di € 5.000,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2024”.