Venerdì al De André di Casalgrande “Topi” della compagnia teatrale Usine Baug

Venerdì 15 marzo alle ore 20:30 la compagnia teatrale Usine Baug porta in scena “Topi”, il quinto appuntamento della stagione teatrale OFF al Teatro De André. Lo spettacolo, oltre al patrocinio di Amnesty International, ha ottenuto il Premio Scenario Periferie 2021 ed è stato selezionato tra i finalisti ad In-Box 2023.

La stagione OFF è realizzata con il contributo e il patrocinio del Comune di Casalgrande, Endas Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e in collaborazione con il Teatro De Andrè.

“A più di vent’anni di distanza “Topi” racconta i fatti del G8 di Genova: uno degli eventi più significativi che ha cambiato la storia recente. Uno spettacolo che fa riaffiorare alla memoria il ricordo di quei giorni a chi era a Genova o seguiva gli eventi in televisione, ma che è perfetto anche per chi non c’era e vuole conoscere cos’è stato il G8. “Topi” cerca di dare un senso, non solo a ciò che accadde in quei giorni di luglio, ma anche a ciò che continua ad accadere.” racconta Enrico Lombardi, direttore di Quinta Parete.

E’ possibile acquistare i biglietti per le singole serate in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete Per informazioni contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org