Minaccia e aggredisce i suoi ex vicini, poi si scaglia contro gli agenti: arrestato a Reggio Emilia

Nella tarda serata di lunedì 11 marzo, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in un condominio di via Emidio Villa, a seguito della segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa da parte di alcuni condomini che riferivano la presenza di un ex vicino di casa che stava danneggiando tutte le porte delle abitazioni e minacciava i presenti.

Giunti sul posto gli agenti rintracciavano immediatamente il soggetto, un 62enne italiano ormai senza fissa dimora già noto con precedenti di polizia, che aveva effettivamente danneggiato le porte degli appartamenti ed aveva inferto un pugno ad uno dei condomini.

I presenti riferivano inoltre di essere stati minacciati dal 62enne con un coltello da cucina che il soggetto portava con se. A quel punto gli operatori, nel tentativo di calmare l’uomo, iniziavano una colluttazione con lo stesso che, con fare molto aggressivo, cercava di aggredire con pugni il personale di Polizia.

Gli agenti riuscivano a immobilizzare e neutralizzare il soggetto e, al termine delle attività di perquisizione, rinvenivano occultato all’interno dei pantaloni un coltello da cucina riconosciuto dai condomini come quello utilizzato poco prima per minacciarli.

Condotto presso i locali della Questura e al termine degli accertamenti di rito, il 62enne è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, percosse, minaccia aggravata, violazione di domicilio e danneggiamento e veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.