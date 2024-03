Guastalla, ciclo di incontri di formazione per diventare Volontari

Volontariato, da sabato 16 marzo a Guastalla l’Associazione “Noi per l’Hospice ODV” ha organizzato un ciclo di incontri di formazione dal titolo “Essere o fare il Volontario?” pensando di offrire un’opportunità di crescita a tutta la cittadinanza e in particolare e chi opera già nel volontariato o a chi pensa di avvicinarvisi. Un corso di formazione per volontari, impostato sulla relazione e sull’importanza di essere accanto alle persone con fragilità.

“Perché anche i volontari – sottolinea Lina Zanichelli, presidente dell’Associazione – non sono esenti da frustrazioni, momenti di stanchezza, rabbia, dolore, fatica, smarrimento. E allora accendere una luce sul benessere dei volontari è possibile solo attraverso una grande trasformazione culturale. Avere cura di chi volontariamente sceglie di avere cura degli altri nei nostri territori. Perché anche i volontari hanno la necessità di ricaricarsi, ricostruirsi, rinnovarsi. Odile Robotti, laureata in Economia politica e specializzata in Psicologia del lavoro e Business administration, spesso intervistata dell’Harvard Business Review ci racconta che queste sono le 3 R alla base di quella che lei chiama la capacità di ricominciare di ciascuno di noi”.

L’iscrizione può essere effettuata la mattina stessa, gli incontri on line possono essere gestiti individualmente oppure insieme in sala Hospice. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato.

Ecco gli appuntamenti:

Sabato 16.03.2024 ore 9 / 13 in presenza

L’energia vitale del volontario: incontrare l’altro da uno spazio di serenità e vitalità interiore.

Martedì 26.03.2024 ore 18 /19 online

I quattro super poteri della relazione efficace: lo sguardo e la sua biochimica

Martedì 02.04.2024 ore 18 /19 online

I quattro super poteri della relazione efficace: il con-tatto come strada per scoprire la gentilezza

Martedì 09.04.2024 ore 18 /19 online

I quattro super poteri della relazione efficace: la voce racconta i tuoi panorami emozionali

Martedì 16.04.2024 ore 18 /19 online

I quattro super poteri della relazione efficace: lo spazio tra noi non è mai vuoto

Sabato 04.05.2024 ore 9 /13 in presenza

Le emozioni nella relazione con l’altro: accoglierla, saper dare un nome, attraversarla

Metodologia: gli incontri alternano momenti teorici e momenti pratici, ovvero di sperimentazione diretta di situazioni trasformanti che rafforzano l’apprendimento e aiutano i partecipanti ad entrare nei temi proposti.

Materiale didattico fornito a ciascun partecipante: