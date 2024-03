ERS comparto via Nonantolana a Modena: al via la seconda fase del cantiere

Nel comparto di via Nonantolana ha preso il via la costruzione di una doppia palazzina di 48 alloggi di Edilizia residenziale sociale (Ers), uno dei progetti previsti nel Pinqua, Programma innovativo nazionale qualità dell’abitare, finanziato con fondi Pnrr. Si tratta del secondo stralcio del cantiere già in corso nella stessa area per la costruzione di una palazzina di 26 alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp).

Lo scavo per realizzare il piano interrato del nuovo edificio e i lavori per l’accesso al comparto dei mezzi di soccorso richiedono la rimozione, già in corso, degli alberi e degli arbusti che interferiscono con il cantiere e che saranno sostituiti.

Nel dettaglio, vengono rimosse una ventina di piante, per la maggior parte già in condizioni di cattiva salute, nel filare prospiciente via Nonantolana e quelli che si trovano sul confine ovest dell’area a ridosso del parco XXII Aprile.

Il progetto prevede la sostituzione di tutte le piante rimosse e la messa a dimora di ulteriori alberi e cespugli per creare l’area verde e i giardini a uso del comparto: saranno perciò messi a dimora 81 alberi (aceri, frassini, querce, bagolari, pruni), oltre 480 piante erbacee e rampicanti e circa 230 arbusti.

L’intervento per la realizzazione della doppia palazzina Ers, del valore complessivo di 10 milioni 344 mila euro, è finanziato per 3 milioni 614 mila euro con risorse assegnate dal Pinqua, parte del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nell’ambito del programma Next Generation Modena, per 2 milioni 100 mila euro dal Fondo opere indifferibili Pnrr e per 1 milione dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piers. Un’ulteriore quota di 3 milioni 614 mila euro sarà a carico della cooperativa Unicapi, soggetto selezionato tramite avviso pubblico cui è stata assegnata l’area in diritto di superficie e che gestirà gli alloggi una volta realizzati, mentre circa 15 mila euro saranno in autofinanziamento del Comune.