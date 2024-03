Ancora un arresto da parte della Polizia Locale di Sassuolo

Giovedì scorso, 7 marzo, alle ore 21,00 circa le due pattuglie di turno serale coadiuvate dall’Ispettore capo servizio, durante un posto di controllo in una via limitrofa al centro cittadino, hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo due uomini di nazionalità marocchina.

Il conducente, regolare in Italia ma con precedenti penali e di polizia, all’atto del controllo si presentava frettoloso, tentando di nascondere qualcosa con la mano destra dentro alla giacca.

Dall’abitacolo lato passeggero fuoriusciva un forte odore verosimilmente ricondotto a sostanza stupefacente di tipo hashish.

Il passeggero, noto alle forze dell’ordine, consegnava una busta trasparente con 10 dosi di hashish, già suddivise in porzioni, veniva accompagnato presso i locali del comando per essere foto-segnalato, in quanto irregolare nel territorio nazionale.

A seguito di perquisizione personale locale veniva rinvenuta e sequestrata una dose di cocaina occultata nel calzino e denaro in contante pari a € 160,00 oltre ad un telefono cellulare dotato di n. 2 sim.

L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, nonché da vari provvedimenti di espulsione mai ottemperati, veniva arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il successivo 08 marzo in occasione del giudizio direttissimo il Giudice convalidava l’arresto e disponeva la misura cautelare dell’ obbligo di dimora in un comune montano e l’obbligo di presentazione presso i carabinieri dello stesso comune, con il divieto di uscire dal domicilio dalle ore 22 alle ore 7. Contestualmente veniva disposto nulla osta per espulsione dal territorio nazionale .