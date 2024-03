Al via la campagna di inviti dei Testimoni di Geova

Nel mese di marzo 2024 i Testimoni di Geova daranno il via una campagna speciale per invitare gli abitanti delle province di Modena, Bologna, Reggio e Parma a due eventi speciali.

Domenica 24 marzo milioni di Testimoni di Geova in tutto il mondo si riuniranno per commemorare la morte di Cristo, una celebrazione istituita da Gesù stesso nei Vangeli.

“La Commemorazione è considerata il giorno più importante dell’anno per i Testimoni di Geova”, ha detto Roberto Guidotti portavoce dei Testimoni di Geova. “Ma in tutto il mondo milioni di persone che non sono Testimoni partecipano a questo evento speciale. Speriamo che anche gli abitanti delle nostre zone si uniscano a noi nel ricordare Gesù Cristo”.

L’annuale celebrazione della Cena del Signore consiste in un discorso che metterà in evidenza il significato della morte di Gesù e il suo valore per tutta l’umanità.

Gratuito e aperto al pubblico, l’evento della durata di un’ora inizierà e si concluderà con una preghiera. Si terrà, dalle 18.30, in tutte le Sale del Regno dei Testimoni di Geova dell’Emilia Centrale e presso altre strutture, per esempio:

Sassuolo – I. I. S. Alessandro Volta ore 18.30 e 20.30

Modena – Cinema Raffaello ore 18.30 e 20.15

Reggio – Hotel Best Western Classic ore 18.30 e 2030

Scandiano – Sala Civica Casini ore 20.00

Parma – Hotel Parma e Congressi

Bazzano – Cinema Astra-Star ore 18.30

Per saperne di più su come i Testimoni di Geova osservano la Cena del Signore, visita la pagina delle domande frequenti sull’evento, che si trova su jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova.

Prima della Commemorazione, durante il fine settimana del 16-17 marzo 2024, nelle Sale del Regno della zona si terrà un discorso speciale intitolato “La risurrezione: vittoria sulla morte!”.

Questa conferenza di 30 minuti approfondirà la speranza contenuta nella Bibbia in base alla quale nel prossimo futuro avrà luogo una risurrezione dei morti.

Per ulteriori informazioni su questi eventi e su come partecipare, si può visitare il sito jw.org.