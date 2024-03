A Castelnovo Monti lo spettacolo “Schizzate” brevi storie di follia tra musica e teatro

Proseguono le iniziative in programma nel mese di marzo collegate alla Giornata internazionale della Donna, raccolte sotto il titolo “Marzo – femminile plurale”. A proporli sono diverse associazioni e realtà del territorio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, in particolare assessorato alla cultura, assessorato alle pari opportunità, la commissione scuola cultura, il teatro Bismantova, la Lanterna di Diogene, la Biblioteca Crovi, le associazioni Aspasia all world’s women e VillaCultura e altri che hanno reso possibile un’ampia proposta di iniziative.

Venerdì 15 marzo il ciclo si conclude con lo spettacolo Schizzate – brevi storie di follia tra musica e teatro, con testi di Elisa Lolli e Simona Madurino, e musiche dei Caravane de Ville (Teatro Bismantova, ore 21, ingresso 10 euro). Un affresco della condizione femminile tra genialità e ribellione, dolore e leggerezza: la follia del titolo è quella che non ha un nome, quella che non fa dormire, che fa domande e non ottiene risposte, la follia creativa e quella distruttiva, la follia come stigma che per secoli ha bollato le donne irregolari, libere, emancipate. Le micro storie si legano fino ad attraversare l’intero arco della storia umana, dal mito di Medea alle streghe, dalla follia di Alda Merini alla violenza endemica di oggi.

Per informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.