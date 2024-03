Scandiano: trovato con 25 grammi di marijuana, denunciato per spaccio

Si trovava a bordo della propria autovettura, quando i militari della Tenenza di Scandiano lo fermavano in via Settembre 2001, procedendo al suo controllo. Avvicinandosi all’auto per richiedere i documenti, i militari hanno sin da subito avvertito un forte odore acre proveniente dall’abitacolo e riconducibile all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, infatti, l’automobilista veniva trovato in possesso di circa 3 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana. I successivi accertamenti presso l’abitazione dell’uomo, permettevano di rinvenire altri 22 grammi circa di sostanza stupefacente, sempre del tipo marijuana.

È accaduto l’altro ieri intorno alle 21:00, quando una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un servizio perlustrativo, fermavano un’autovettura in via 11 Settembre 2001. Durante i controlli, alla richiesta circa la detenzione di eventuali sostanze illecite, il 44enne consegnava un involucro cilindrico in plastica contenente sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, successivamente accertata essere del peso complessivo di circa 3 grammi. In virtù di quanto sequestrato, i militari approfondivano i controlli all’abitazione del 44enne dove, all’interno di un mobile posto nel salone, veniva rinvenuto un contenitore cilindrico in vetro contenente altra sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, successivamente accertata essere del peso complessivo di 22 grammi.

A seguito di quanto emerso, il 44enne veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva denunciato. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della droga la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.