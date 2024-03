Saggi in Canalchiaro a Modena prima della riqualificazione

Sono iniziati, davanti alla chiesa di San Francesco, i lavori propedeutici all’intervento di rinnovo dei sottoservizi e di ripavimentazione con lastre di selce e ciottoli nel tratto di corso Canalchiaro da via San Giacomo a piazza San Francesco. E, da oggi, martedì 12 marzo, è di nuovo aperta al transito la sezione finora accessibile solo a pedoni e ciclisti, tra via dei Servi e via San Giacomo.

In particolare, per un paio di mesi, saranno effettuati i saggi richiesti dalla Soprintendenza nel tratto dal civico 138 al civico 168, che comportano un restringimento di carreggiata. La circolazione è regolata a senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli con la propria semicarreggiata libera ed è vietata la sosta, con rimozione, su entrambi i lati. È comunque garantito l’accesso alle proprietà laterali e alle attività.

Alle attività propedeutiche seguiranno i lavori di rifacimento delle reti a cura di Hera e la posa della nuova pavimentazione. L’intervento segue, appunto, quello di riqualificazione del tratto di corso Canalchiaro tra via dei Servi a via San Giacomo che è arrivato a conclusione nel mese di gennaio e finora, per consentire l’assestamento della nuova pavimentazione, la circolazione era consentita solo a pedoni e ciclisti .