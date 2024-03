Modena verso le elezioni: per i candidati certificati online

I cittadini candidati alle prossime consultazioni elettorali dell’8 e , con esclusivo riferimento alla propria posizione, possono scaricare gratuitamente il certificato di iscrizione alle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, anche contestualmente, dal sito web dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (www.anagrafenazionale.interno.it) accedendo con credenziali Spid, Cie, Cns o eIdas.

Grazie alla nuova modalità di rilascio non è più necessario, infatti, recarsi di persona presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza. Il servizio Anpr consente la visione dell’anteprima del documento e la possibilità di scaricarlo in formato pdf o riceverlo via e-mail o tramite domicilio digitale. Per ottenere i certificati, nell’area riservata di Anpr è disponibile una guida al cittadino o è possibile richiedere assistenza all’indirizzo e-mail: assistenza.anpr.cittadini@sogei.it.

In alternativa, per ottenere la certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo, rimane comunque possibile recarsi senza necessità di appuntamento all’Ufficio Elettorale, via Santi 40, dal lunedì al dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 14 alle 18.

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è il certificato che attesta l’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale, l’iscrizione nelle liste elettorali avviene d’ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini non italiani aventi la cittadinanza di un Paese dell’Unione europea e residenti in Italia, l’iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia o per le elezioni comunali, avviene sempre su richiesta dell’interessato.

Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. Tale certificato è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni amministrative. Non è mai sostituibile con l’autocertificazione.

CONTROLLARE LA TESSERA ELETTORALE

In vista delle Elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, gli elettori modenesi sono invitati a accertarsi di essere in possesso della tessera elettorale e che abbia ancora spazi disponibili per la timbratura.

Gli elettori, infatti, dovranno presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale, indispensabile per esercitare il diritto di voto, e un documento di identità o riconoscimento. In caso di smarrimento o deterioramento, oppure di esaurimento degli spazi sulla tessera, è possibile richiederne una nuova prendendo un appuntamento all’ufficio elettorale di via Santi tramite l’Agenda online del Comune o telefonicamente (al numero 059 2032077 il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 18 e il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13), oppure di persona al Punto Informativo dell’Anagrafe o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza Grande.

La tessera elettorale è un documento personale che si deve conservare perché serve per 18 consultazioni e deve essere esibita al presidente di seggio a ogni elezione insieme a un documento d’identificazione (carta d’identità cartacea o elettronica, patente di guida, passaporto o altro documento equipollente purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciato da un’Amministrazione dello Stato). Questi documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore. A ogni elezione, sulla tessera viene apposto un timbro per attestare l’avvenuta votazione.

Tutte le informazioni sulle elezioni e sui documenti necessari sono consultabili, in continuo aggiornamento, sulla specifica sezione del sito istituzionale (www.comune.modena.it/argomenti/elezioni).

IL VOTO PER CHI È ALL’ESTERO IN UE

Gli elettori che, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si troveranno temporaneamente all’estero possono chiedere, entro giovedì 21 marzo, di votare per i rappresentanti italiani presso i seggi istituiti dagli Uffici consolari. Lo prevede la normativa per coloro che si trovano, appunto, all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, e la possibilità vale anche per i familiari conviventi.

Per essere ammessi al voto nel territorio degli altri Paesi Ue per le elezioni che si svolgeranno in tutti i Paesi dell’Unione nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, è necessario presentare apposita domanda al Consolato competente, indirizzata al sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, preferibilmente utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale (www.comune.modena.it/argomenti/elezioni). I recapiti da utilizzare per l’invio della domanda sono pubblicati sul sito internet della rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento.

Le domande pervenute oltre la data del 21 marzo non potranno essere accolte e gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o studio potranno esercitare il loro diritto di voto solo in Italia. Gli elettori che avranno presentato valida richiesta di ammissione al voto saranno, invece, inseriti nelle liste elettorali dell’Ufficio consolare di riferimento, riceveranno il certificato elettorale direttamente al proprio domicilio estero e potranno recarsi al voto presso le sezioni elettorali costituite dalle rappresentanze diplomatico-consolari nei Paesi Ue.