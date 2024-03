Domenica in piazza a Sassuolo torna il Vintage Pride Market

Torna domenica prossima, 17 marzo dalle ore 10 alle ore 20, il Vintage Pride Market, questa volta in piazza Garibaldi. Saranno presenti espositori con una selezione di abbigliamento e accessori vintage, oggettistica, prodotti per la casa, prodotti per la cura del corpo e tanto altro. Oltre 100 espositori, accessori e vestiti vintage, artigianato, il tutto accompagnato da un dj set e con ingresso gratuito.

La passione per il vintage di Alice e Valentina ha dato l’ispirazione per la creazione di Vintage Pride Market, un evento che nasce dalla voglia di condividere con gli altri la bellezza e l’unicità dello stile vintage. Vintage Pride Market, organizzato a Sassuolo con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con Via Mazzini 43, è diventato un luogo dove gli amanti del vintage possono incontrarsi, condividere la loro passione e scoprire tesori del passato. In pochi mesi è diventato molto popolare e ha attirato l’attenzione di molte persone che condividono lo stesso interesse per la ricerca di oggetti unici e speciali. Un evento che sa offrire un’accurata selezione di abbigliamento, arredamento e oggettistica vintage.