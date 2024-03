Cuor di chef: raccolti 10.820 euro per la Garisenda

Successo Stellare per l’evento CUOR DI CHEF. Ristoratori in festa per la Garisenda. Svoltasi nella serata di lunedì 24 marzo, nei saloni del RELAIS BELLARIA HOTEL (Via Altura 11/bis, Bologna), l’iniziativa ha riunito 13 chef stellati di Bologna e provincia, tre maestri pasticceri, rinomati talenti locali, straordinarie cantine vinicole e birrifici che per tutta la serata hanno deliziato i palati dei tanti partecipanti con le creazioni gastronomiche ed enologiche più raffinate.

CUOR DI CHEF è stato un evento di beneficenza, ideato da Giuseppe Tarantino, chef del Ristorante Corbezzoli del Relais Bellaria Hotel e Presidente dei Ristoratori di Fiepet (Federazione italiana esercenti pubblici e turistici) Confesercenti Bologna. I proventi della serata sono stati destinati tutti al restauro della Torre Garisenda che, assieme alla Torre degli Asinelli, è il simbolo di Bologna in tutto il mondo.

“All’evento – ha declamato Loreno Rossi, Direttore di Confesercenti Bologna – hanno partecipato 268 persone. Ognuna di loro ha contribuito con 40 uro alla riuscita della serata. Dagli ingressi sono stati raccolti 10.720 euro. A questi si sono aggiunti 100 euro di donazioni libere. Nella serata abbiamo staccato un assegno di 10.820 euro a favore del restauro della Garisenda. Visto il successo dell’evento, abbiamo deciso che quello di stasera è il numero zero di CUOR DI CHEF. Dal prossimo anno tornerà in una forma ancora più grandiosa e sempre con uno scopo benefico a favore degli strati più bisognosi della città”.

Emozionatissimo lo chef Giuseppe Tarantino che in appena un mese ha creato questo evento stellare. “Il successo – ha sottolineato Tarantino – è tutto dovuto ai miei 12 colleghi che, senza alcuna esitazione, hanno risposto alla prima chiamata a sostegno della Garisenda. Insieme ai maestri pasticcieri, i mastri birrai e ai viticultori siamo orgogliosi di essere qui tutti assieme per un obiettivo comune”.

CUOR DI CHEF aveva il patrocinio del Comune di Bologna. “La Garisenda – ha ricordato Luisa Guidone, assessora al Commercio – è nel cuore di tutti i bolognesi. Approfitto di questa serata per salutare tutti quelli che oggi si trovano a gestire un’attività commerciali vicino alla nostra torre malata, la Garisenda, e che come lei stanno soffrendo per i disagi provocati dai cantieri. Saremo vicini a queste attività. È un impegno anche del nostro sindaco Matteo Lepore. Aiuteremo tutti”.

E Massimo Zucchini, Presidente di Confesercenti Bologna, ha aggiunto: “Quando Tarantino ha proposto questa iniziativa c’era chi aveva delle perplessità. È stato bravissimo nel realizzare un evento che coniuga in modo felice creatività enogastronomica e solidarietà”.