Violenza al bar a Correggio: i carabinieri eseguono misura cautelare per il terzo presunto complice

Si trovavano in un locale pubblico di Correggio quando, dapprima sfilavano dagli indumenti di un cliente le chiavi dell’autovettura ed il suo telefono cellulare e, successivamente, lo aggredivano, prendendolo a calci e pugni, facendolo cadere a terra. Stesso trattamento veniva riservato anche ad altri due clienti intervenuti a difesa della vittima. I tre giovani autori si allontanavano dal locale, aprivano l’autovettura con la chiave asportata e si allontanavano a forte velocità.

I carabinieri di Correggio, in prima battuta, hanno fermato e arrestato uno dei presunti autori dei reati identificando, nelle successive indagini, i presunti suoi complici che erano riusciti a fuggire. Per questi motivi i tre (tra i quali un minore) sono stati denunciati dai carabinieri di Correggio alla Procura reggiana le accuse di concorso in furto con destrezza, tentata estorsione, rapina impropria e lesioni personali. La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri di Correggio ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione nei confronti di un 25enne della misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel Comune di Correggio unitamente all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (l’altro complice maggiorenne era già stato arrestato in flagranza di reato).

Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.