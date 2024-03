Piazzale San Francesco a Modena si rifà il look

Sono iniziati oggi, lunedì 11 marzo, i lavori per la rimozione dell’isola ecologica interrata di piazzale San Francesco a Modena. L’amministrazione comunale, infatti, ha approvato il progetto, a cura del Gruppo Hera, che prevede la realizzazione di un’area attrezzata con due panchine e un’aiuola al posto dell’impianto interrato per la raccolta differenziata, ormai superato anche in considerazione dell’introduzione del nuovo modello di raccolta rifiuti che, in centro storico, prevede il ritiro ‘porta a porta’.

In particolare, saranno rimossi i terminali dell’isola ecologica interrata per poi predisporre il terreno, sfruttando gli scavi esistenti, ad ospitare un’aiuola sopraelevata con varie piante e alcuni alberi. Saranno quindi montate le panchine, già utilizzate in altre aree del centro storico, mentre la pavimentazione rispetterà quella circostante.

L’intervento si concluderà indicativamente entro la prima metà di maggio e cambierà quindi la fruizione del piazzale da parte dei cittadini, valorizzando la vocazione pedonale della zona e promuovendo la cultura del verde. L’idea, infatti, è quella di restituire alla città uno spazio di aggregazione. Il progetto si inserisce in un programma di riqualificazione più ampio di questa porzione di centro storico: di recente si è infatti concluso il restyling di corso Canalchiaro con il rinnovo dei sottoservizi da parte del Gruppo Hera.