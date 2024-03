“I Promessi Sposi”, venerdì il primo appuntamento presso l’Auditorium Bertoli a Sassuolo

Si svolgerà venerdì prossimo, 15 marzo, a partire dalle ore 20,30 presso l’Auditorium Bertoli di via Pia, il primo dei quattro appuntamenti per riscoprire il grande classico de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, per permettere a tutti di comprenderne fino in fondo, non solo la storia dei vari protagonisti, ma anche il messaggio del Manzoni che pone sempre al centro i diritti dei deboli contro gli abusi dei potenti.

Se qualcuno di voi sta pensando ecco l’ennesimo progetto barboso e monotono su Manzoni e “I promessi sposi”, sbaglia, perché come diceva Calvino “Un capolavoro non ha mai finito di dire quello che ha da dire”: infatti “I promessi sposi” non smetteranno mai di insegnarci che “la questione essenziale che si trova alla fine del romanzo: scegliere di coltivare la fiducia oppure cedere alla disperazione”.

Con una formula che si adatta a qualsiasi destinatario si coniugano le immagini ad un racconto reso comprensibile ed estremamente semplice, intercalato da brani autentici del romanzo interpretati al fine di meglio trasmettere le parole dell’Autore, il tutto inframezzato dalle musiche più pertinenti onde continuare nel clima di un’azione piuttosto che di un momento di suspense, con un approccio che non vuole essere elitario, ma pop.

I tre protagonisti di questo progetto l’avv. Gian Carla Moscattini – Racconto, Franca Lovino – Letture e il Maestro Gen Llukaci al violino ci presenteranno con l’aiuto delle slide e delle immagini, un capolavoro della letteratura italiana come “I promessi sposi”.