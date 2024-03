Nel pomeriggio di oggi un incendio ha riguardato la canna fumaria di un’abitazione in via Santa Marina 21 a Bentivoglio. Sul posto i Vigili del fuoco con una squadra da San Pietro Casale, due squadre, 2 autobotti e autoscala della sede Centrale, ulteriore autoscala dal Carlo Fava, e funzionario di servizio dalla sede Centrale. Non si segnalano feriti.