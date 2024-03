Auto fuori strada: due feriti gravi a Novellara

Due feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 20,30 i via Arginone nella frazione di San Giovanni della Fossa a Novellara. Un’autovettura con a bordo due uomini di 42 e 43 anni è finita fuori strada nei pressi di una semicurva schiantandosi contro un muro in cemento. Sia il conducente che il passeggero, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati al Santa Maria Nuova di Reggio, entrambi in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge e i vigili del fuoco di Guastalla per mettere in sicurezza l’auto.