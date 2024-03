Il Capitano Limodio lascia Reggio Emilia e passa al comando della compagnia di Caprino Veronese

Dopo circa due anni di comando al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia il Capitano Lucrezia Limodio da lunedì lascia la città per assumere l’incarico di comandante della compagnia carabinieri di Caprino Veronese, in provincia di Verona. A decretarlo il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, nell’ambito della pianificazione degli avvicendamenti dei vari livelli di Comando Ufficiale.

Ventinovenne, il Capitano Lucrezia Limodio, da giovanissima dà inizio alla sua carriera militare frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, per poi entrare, nel 2013, nell’Accademia Militare di Modena. Successivamente frequenta la Scuola di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma da dove esce, nel 2018, con il grado di Tenente venendo assegnata alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri. Quindi nell’estate del 2022 il suo primo incarico in territoriale proprio a Reggio Emilia dove viene assegnata al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia del capoluogo reggiano.

L’ufficiale, in possesso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, durante l’attività di comando e coordinamento della Centrale Operativa, della Sezione Operativa e di quella Radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, ha collezionato una serie di positivi risultati investigativi.

Di grande importanza sono state le operazioni di servizio condotte e dirette dal capitano Lucrezia Limodio con le quali i reparti diretti coordinati dall’ufficiale hanno assicurato alla giustizia soggetti dediti allo spaccio e al traffico di stupefacenti e a reati contro il patrimonio. Particolare importanza hanno avuto le operazioni condotte nell’area della stazione ferroviaria dove oltre ad aver arrestato spacciatori sequestrando importanti partite di droga le attività hanno portato anche ad arresti per i principali fatti di sangue culminati aggressioni: una per tutti l’attività di collaborazione con il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia e la Squadra Mobile della Questura le cui indagini hanno portato all’identificazione dell’autore dell’efferato omicidio avvenuto in zona stazione nel maggio del 2023.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Andrea Milani, ha ringraziato il collega per la proficua, competente collaborazione professionale garantita ad ogni livello, per l’incondizionato impegno profuso nell’espletamento del proprio servizio e per il senso di umanità dimostrato nel corso di questo biennio di comando e per l’ottima attività di coordinamento nel servizio di prossimità ai cittadini assicurato dalle pattuglie della radiomobile, augurandogli un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico.