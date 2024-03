Servizio di controllo straordinario della Polizia presso il Dopo Lavoro Ferroviario a Bologna

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Bologna ha svolto un servizio di controllo straordinario del territorio presso il Dopo Lavoro Ferroviario e la zona adiacente.

Il servizio, diretto dal Dirigente del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, ha visto l’impiego di 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente a equipaggi del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, della Polizia Locale, del Reparto Mobile, della Polizia Scientifica, della Polizia Amministrativa e dei Cinofili della Polizia di Stato.

Durante il servizio sono state identificate 107 persone, di cui 30 con precedenti di polizia o penali, e controllati 10 veicoli.

Il controllo straordinario di ieri si inserisce in un più ampio progetto di controllo dell’area, che prevede servizi mirati ad opera di diversi uffici della Questura.

Al riguardo si ricorda il servizio della Squadra Mobile dello scorso 28 febbraio, durante il quale sono stati tratti in arresto due stranieri nigeriani per detenzione e cessione di sostanza stupefacente all’interno dello stesso DLF.

Dichiarazione di Matilde Madrid, Capo di Gabinetto con delega al Progetto sicurezza integrata

“Un ringraziamento alla Questura di Bologna e alla Polizia di Stato per la pronta risposta che hanno dato alle tantissime segnalazioni dei cittadini e alla richiesta di attenzione sulla zona del DLF che come Comune di Bologna abbiamo chiesto. Grazie a questo intervento, a cui abbiamo partecipato con il personale della Polizia Locale, prosegue il lavoro per continuare a garantire sicurezza anche in questo parco della Bolognina.”