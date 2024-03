Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri incontra i Carabinieri della Legione Emilia Romagna

Questo pomeriggio, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, accompagnato dal Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, ha incontrato i Carabinieri della Legione Emilia Romagna, compresi i reparti di specialità.

L’Alto Ufficiale è stato ricevuto nella Sala Virgo Fidelis della Caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri, dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Divisione Massimo Zuccher e da una rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo.

Nel corso dell’incontro, il Comandate Generale ha ringraziato tutti i Carabinieri che operano sul territorio emiliano romagnolo, per la professionalità, la dedizione e il sacrificio con cui quotidianamente svolgono il proprio lavoro al servizio della collettività, anche esercitando una forma di rassicurazione sociale, che va oltre i compiti di polizia giudiziaria.