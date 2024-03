Concerti live a Villa Bi di Campogalliano

Inizierà il 13 marzo, alle ore 20,30, il ciclo di serate musicali “LA VILLA LIVEMUSIC” per i mesi di marzo e aprile, in programma presso LaVilla gastropub, a Villa Bi di Campogalliano, quattro mercoledì con le esibizioni degli allievi della scuola di musica.

Per il primo appuntamento tre strepitose voci si passeranno il testimone in una serata che gli organizzatori presentano come ‘super’; al microfono infatti si alterneranno Beatrice Verasani, Riccardo Bonaccini e Federica Soli.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra l’ufficio Politiche giovanili del Comune, attraverso la scuola di musica Audiovilla e il ristopub La Villa che ha sede nei locali antistanti il Centro giovani, in via Mattei 13.

Nelle serate successive saranno protagonisti Daff, Nero d’abito e Gobs + Meryv.

L’Ingresso a tutti i concerti è gratuito e per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0596233356