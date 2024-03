Vertenza La Perla, la Regione condivide la comunicazione del ministro Urso sull’intenzione del Governo di acquisire lo storico marchio di abbigliamento intimo di Bologna

“Se il Governo vuole difendere concretamente il made in Italy, come comunicato ieri alla Camera dal ministro Urso, intervenga e si impegni ad acquisire il marchio La Perla. Questo è il vero nodo da sciogliere al più presto, per difendere un pezzo storico dell’abbigliamento del nostro Paese, un’eccellenza che proprio quest’anno compie 70 anni. Districata la complessa matassa finanziario-giudiziaria, siamo più che certi che, a partire dall’Emilia-Romagna e nel Paese, si possano trovare imprenditori pronti a investire per rilanciare la storica azienda di abbigliamento di intimo bolognese, di valenza internazionale”.

È quanto dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico e lavoro, Vincenzo Colla, dopo le dichiarazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto in risposta a un’interrogazione alla Camera dei Deputati sulla complessa crisi dell’azienda di via Mattei a Bologna, annunciando che presto sarà sotto le Due Torri per incontrare le maestranze.

“È un fatto apprezzabile- aggiunge Colla- che il ministro venga a Bologna per incontrare lavoratici e lavoratori da mesi in lotta. Ma dal Governo che fa della difesa dell’italianità la sua bandiera, ci attendiamo ora un passo forte verso l’acquisizione del marchio: così si può concorrere seriamente a salvare il sito produttivo e l’occupazione”.