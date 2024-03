Trovato con l’hashish addosso in via Eritrea a Reggio Emilia: 21enne denunciato

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 marzo, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnato in uno specifico servizio di controllo del territorio, coordinato da un Funzionario della Questura di Reggio Emilia, procedeva al controllo di un soggetto che si aggirava con fare sospetto in via Eritrea.

L’uomo, sprovvisto di qualsivoglia documento di riconoscimento, si mostrava sin da subito insofferente al controllo e molto nervoso senza alcun apparente motivo.

Insospettiti da questo atteggiamento, gli agenti decidevano di accompagnarlo presso i locali della Questura al fine di effettuare controlli maggiormente approfonditi grazie ai quali veniva identificato per un 21enne egiziano.

Durante l’attività di perquisizione, addosso al 21enne gli operatori riuscivano a rinvenire un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente che, al termine delle verifiche, risultava essere hashish per un peso complessivo di circa 14 grammi.

Sulla base di quanto riscontrato e al termine degli accertamenti di rito, il soggetto è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la droga è stata posta sotto sequestro.