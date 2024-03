In auto oggetti da scasso. Due giovani denunciati dai carabinieri di Montecchio Emilia

A tarda sera si trovavano in un parcheggio situato in strada Barco a Montecchio Emilia, quando sono stati notati dai carabinieri. Si tratta di due giovani, poi identificati in un 19 e in un 23enne. Alla vista dei militari, uno dei due che era fuori dall’auto buttava una forbice da elettricista della lunghezza complessiva di 14 cm, che veniva prontamente recuperata dagli operanti. I militari decidevano quindi di approfondire i controlli che portavano al rinvenimento all’interno dell’abitacolo della loro auto di una chiave inglese della lunghezza complessiva di 14 cm; di una torcia portatile a batteria e di un paio di guanti da cantiere.

Con le accuse di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia hanno così denunciato alla Procura di Reggio Emilia i due ragazzi residenti nel reggiano. È successo il 4 marzo scorso, intorno alle 23:00, quando i carabinieri, nell’effettuare un servizio di controllo del territorio, notavano in un parcheggio di strada Barco un giovane aggirarsi nel buio tra i veicoli parcheggiati e, contemporaneamente, notavano un’altra persona a bordo di un’autovettura. Entrambi alla vista dei carabinieri assumevano un atteggiamento sospetto che suggeriva il controllo dei militari.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.