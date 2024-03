Il nuovo Direttivo di Proloco Sassuolo

Un nuovo Consiglio Direttivo per Proloco Sassuolo. Martedì scorso, 5 marzo, presso la sede di via Pia si è tenuta l’assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo di Proloco Sassuolo che ha eletto Claudio Casolari come Presidente e Michele Guiducci come Vice Presidente.

Roberta Ferocino è il nuovo Segretario, Yuma Trombetta il Tesoriere. Stefano Pifferi, Laura Franchini, Laura Corallo e Micaela Ferri sono i nuovi Consiglieri.

“Innanzitutto voglio ringraziare l’ex Presidente Stefano Puviani – dichiara l’Assessore al Commercio ed al Turismo Massimo Malagoli – che assieme al suo staff ha svolto un lavoro eccezionale in tutti questi anni. Un caloroso benvenuto ed un in bocca al lupo al nuovo Direttivo che, sono certo, saprà lavorare in sinergia con il Comune di Sassuolo e con le altre associazioni del territorio per il bene della nostra città”.