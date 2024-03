Comune e Anpi di Concordia sottoscrivono una convenzione fino al 2026

Il Comune di Concordia e la sezione ANPI di Concordia hanno sottoscritto oggi una convenzione finalizzata alla realizzazione di attività per la promozione dei valori della Resistenza e della memoria, che ha una validità di tre anni e prevede un sostegno economico da parte dell’Amministrazione comunale di 3mila euro per ogni annualità.

L’accordo avviene a seguito di una manifestazione di interesse che la locale sezione ANPI si è aggiudicata e struttura la buona collaborazione che, negli ultimi anni, ha consentito la co-progettazione delle cerimonie istituzionali e numerose attività sul tema della Resistenza e della difesa dei valori costituzionali.

Con la convenzione, il Comune mette a disposizione dell’ANPI di Concordia gli spazi necessari per lo svolgimento dell’attività associativa e la realizzazione delle iniziative, mentre l’A.N.P.I. locale realizzerà un calendario di eventi e iniziative lungo tutto l’anno, da realizzare insieme e in accordo con l’Amministrazione comunale. Saranno a cura dell’A.N.P.I. anche le attività di conservazione e cura dei luoghi della memoria del territorio concordiese, come i numerosi cippi e monumenti e la posa di corone ed omaggi floreali in occasione del 25 Aprile e di altre ricorrenze significative.

“Questa convenzione promuove la co-progettazione nel valorizzare e riaffermare i valori scaturiti dall’esperienza della Resistenza e che sono alla base della nostra Costituzione – afferma l’assessora alla cultura Marika Menozzi. – Concordia è medaglia di bronzo al valor militare della Resistenza e ha dato un tributo di sangue molto alto alla conquista della libertà e della democrazia, e questa convenzione è funzionale a conservare e a far conoscere le origini della nostra comunità per costruire la Concordia di domani”.

Per Mattia Golinelli, presidente della sezione ANPI di Concordia, “questa convenzione suggella la presenza dell’ANPI a Concordia e completa la riorganizzazione della sezione dopo la scomparsa della storica presidente Vezia Gallesi a cui dedichiamo questo momento così significativo. La nostra sezione vanta già molte iniziative proposte alla cittadinanza e una solida collaborazione con l’Amministrazione e con questo atto continueremo a proporre attività che mettano al centro non solo la memoria del passato ma l’applicazione della Costituzione e il rispetto dei valori in essa contenuti: antifascismo, libertà, uguaglianza, giustizia, democrazia, solidarietà e pace”.