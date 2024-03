Casalgrande: il 9 marzo l’inaugurazione del primo stralcio dei lavori di riqualificazione del centro

Sarà inaugurata sabato 9 marzo alle ore 10, alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi e dell’amministrazione comunale, la riqualificazione di piazza Martiri della libertà e di parte di via Aldo Moro, primo stralcio dei lavori più complessivi sul centro storico del comune.

“I principi guida – afferma il sindaco Giuseppe Daviddi – sono stati: la centralità della persona e l’attenzione all’ambiente. In base a queste idee – guida, sono stati definiti gli obiettivi primari del progetto. Stiamo parlando innanzitutto della massima attenzione alla vivibilità del luogo: daremo vita a spazi accoglienti per far passeggiare e sostare le persone, con una forte attenzione all’accessibilità (eliminazione delle barriere architettoniche) per le persone con disabilità. Per quanto riguarda la sensibilità ambientale, nel progetto sono state inserite delle aree verdi e un numero importante di piante messe a dimora. Sono molto soddisfatto – afferma Daviddi – del lavoro svolto dai tecnici comunali e dallo studio tecnico dell’architetto Marzia Zamboni, che ha seguito nei minimi dettagli questo intervento”.