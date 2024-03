Anche a Modena arrivano le bollette pazze di Enel energia

Nelle ultime settimane numerosi utenti di Enel Energia si sono rivolti agli sportelli di Federconsumatori per chiedere assistenza, dopo aver ricevuto bollette del gas di importi stratosferici per il bimestre novembre-dicembre 2023.

Il caso modenese più eclatante riguarda un utente di 95 anni, riconosciuto come soggetto vulnerabile dal decreto del Governo, che si è visto recapitare una fattura del gas di € 3.116,62 per due mesi di fornitura nel proprio appartamento. Un conto salatissimo, anche considerando che sono alle spalle i prezzi folli che hanno caratterizzato il mercato del gas nel 2022 (con un massimo di 2,498 €/Smc). Il 2023 ha fatto registrare un calo drastico del prezzo della materia prima, che negli ultimi due mesi dell’anno si è attestato sui 0,40 €/Smc, circa un sesto dei massimi raggiunti nel 2022.

Cosa è successo? Gli utenti coinvolti, preoccupati dalle oscillazioni del mercato, avevano sottoscritto negli anni precedenti offerte a prezzo fisso a circa 0,60 €/Smc. Queste offerte sono state unilateralmente modificate da Enel al prezzo, del tutto incredibile, di 2,43 €/Smc.

Il gestore ha l’obbligo in questo caso di comunicare per iscritto la variazione 90 giorni prima della scadenza dell’offerta, per consentire all’utente di esercitare il recesso e cambiare fornitore. Nella maggior parte dei casi esaminati, gli utenti non hanno ricevuto alcuna comunicazione da Enel Energia, e si sono accorti della modifica solo al ricevimento della bolletta. Si tratta peraltro di comunicazioni non tracciate, delle quali il Gestore non può provare in modo certo il ricevimento.

In ogni caso, la variazione abnorme del prezzo non trova alcuna giustificazione e risulta del tutto fuori mercato, sia rispetto alla data della modifica (nei mesi estivi del 2023) sia rispetto al prezzo che il mercato ha fatto registrare dall’autunno sino ad oggi, confermandosi anzi in continuo calo.

Per questo motivo Federconsumatori ha denunciato la condotta del gestore con appositi reclami, inviando le segnalazioni anche ad AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che negli ultimi mesi, ha comminato a Enel due pesanti sanzioni amministrative, rispettivamente di 15 e 79 milioni di euro, per altre irregolarità praticate da questo importante gestore.

Questa e altre vicende, che spesso coinvolgono soggetti deboli, sollevano ulteriori interrogativi attorno alla falsa liberalizzazione del mercato del gas, costruita esclusivamente attorno agli interessi delle aziende del settore.

Gli sportelli Federconsumatori sono a disposizione dei cittadini che abbiano ricevuto bollette , da parte di qualsiasi gestore, per prestare consulenza e assistenza.

(FEDERCONSUMATORI MODENA APS)