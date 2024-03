Una nuova sede per il CAI a Scandiano

Una nuova sede per la sottosezione CAI “Franco Rustichelli” di Scandiano, un’articolazione territoriale della Sezione CAI di Reggio Emilia. Sabato 9 marzo alle ore 15 inizierà la grande feste di inaugurazione, alla presenza del Sindaco Matteo Nasciuti, dell’Assessore allo Sport Nearco Corti e dei Presidenti Provinciale e Regionale del CAI.

“Abbiamo volentieri assecondato – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti – una richiesta della sezione scandianese del CAI, trovando per loro una sede adeguata alle tante attività che organizzano a Scandiano, a beneficio della collettività. Un’occasione per dimostrare l’attenzione che l’amministrazione ha per le realtà più attive del nostro territorio”

La sede risponde al bisogno di una sede adeguata per una associazione con un’attività intensa e variegata, che incoraggia una frequentazione curiosa e responsabile del territorio coinvolgendo scuole e cittadinanza in tante iniziative, come le attesissime camminate di “Scandiano Cammina”.

Ora potrà riunire, sotto lo stesso tetto, materiali e attrezzature, attività organizzative e di formazione, assemblee e incontri sociali. L’inaugurazione della nuova sede coincide con i 40 anni di vita e di attività della Sottosezione CAI di Scandiano: un compleanno importante che verrà celebrato in questa occasione.

Sabato i partecipanti potranno provare la torre di arrampicata di 9 metri, visitare la mostra fotografica “Emozioni ad alta quota” di Rosanna Bandieri, che ritrae le emozioni e le atmosfere del nostro Appennino e visitare l’angolo sentieristico con laboratorio. Sarà presente un DJ set e un punto informativo per chi vuole conoscere meglio le attività del CAI.

Alle 16:30 si svolgerà l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità e alle 17 aprirà il punto ristoro: i partecipanti potranno festeggiare con gnocco, affettati, Spergola e Lambrusco.