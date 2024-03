Dialoghi di Politéia: domenica 10 marzo al Teatro del Popolo di Concordia incontro con la politologa Nadia Urbinati

Si svolgerà domenica 10 marzo alle ore 16 presso il Teatro del Popolo di Concordia, in via della Pace n. 108, una conversazione sulle condizioni del nostro vivere civile a partire dai temi trattati nel libro “L’ipocrisia virtuosa” (Edizioni Il Mulino, 2023), scritto da Nadia Urbinati, politologa e professoressa di Teoria politica alla Columbia University di New York. L’autrice ne discuterà con il prof. Giuliano Albarani, Presidente della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.

L’evento, è promosso dalla associazione culturale Politéia di Mirandola, è realizzato in collaborazione con il Comune di Concordia ed è il secondo del ciclo di tre incontri “Dialoghi di Politéia” dedicati al tema delle “fondamenta del nostro vivere in una comunità”.

Attraverso autorevoli ospiti avremo l’opportunità di sviluppare una riflessione sul linguaggio della politica e sul rapporto tra cittadini e istituzioni.

Nel successivo incontro avremo ospite a Concordia sabato 20 aprile Claudio Martinelli, professore ordinario di diritto pubblico comparato all’Università degli studi Milano-Bicocca con il libro Parlamento Europeo (Edizioni Il mulino, 2024).

L’associazione culturale Politéia promuove da tempo incontri sui temi della cittadinanza e della attualità politica e l’Amministrazione comunale di Concordia ha stretto una collaborazione con l’associazione per offrire ai cittadini l’opportunità di ascoltare alcune delle voci più autorevoli su temi di attualità politica e istituzionale.

L’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti.