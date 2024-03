Concorso pubblico per l’assunzione di 2 istruttori tecnici nei Comuni di Casalgrande e Viano

Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 istruttori tecnici da assegnare al Comune di Casalgrande e a quello di Viano, dove il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate. Tra i requisiti richiesti – che possono essere consultati nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia – il diploma di maturità quinquennale di geometra o perito industriale in edilizia oppure un titolo di studio per l’accesso all’Albo degli ingegneri (sezione A o B) per il settore civile ambientale o all’Albo degli architetti (sezione A o B).

Il trattamento economico previsto è di 21.392,87 euro (stipendio tabellare) annui lordi, oltre alla tredicesima mensilità e agli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti.

La selezione avverrà sulla base di una prova scritta e, se superata, una prova orale. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale del reclutamento InPA al link https://www.inpa.gov.it/, entro le ore 13 di sabato 30 marzo (CODICE PROCEDURA: CCV2024-05) a cui si accede tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cia), Carta nazionale dei servizi (Cns) o identità digitale Idas.