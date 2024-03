Bologna, blitz dei carabinieri del nucleo operativo: un arresto e una denuncia per droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 43enne italiano, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata del 4 marzo 2024, durante un servizio antidroga che i Carabinieri stavano effettuando nei pressi del Parco della Montagnola, una zona frequentata da spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti.

Alla vista del 43enne, che si stava aggirando con fare sospetto in via Jacopo Barozzi, i Carabinieri si sono avvicinati e lo hanno sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, all’interno di un’abitazione situata in zona e in affitto al soggetto, disoccupato. Le operazioni di ricerca avviate dai Carabinieri sono terminate col sequestro di 144 grammi di hashish, 82 grammi di marijuana, una bilancina di precisione, del materiale adatto al confezionamento delle dosi e 1.250 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 43enne è stato trattenuto agli arresti domiciliari, in attesa di essere tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto con giudizio direttissimo.

I servizi antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo sono continuati in altre zone della città interessate dal traffico di sostanze stupefacenti, come Piazza Dei Martiri, dove l’attenzione dei militari è stata richiamata dai movimenti sospetti di un 30enne marocchino, senza fissa dimora e disoccupato, che stava nascondendo delle dosi di cocaina nella canalina esterna di un palazzo condominiale. Il 30enne è stato denunciato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la cocaina, del peso complessivo di 8 grammi, è stata sequestrata unitamente a 405 euro in contanti che il soggetto aveva in tasca.