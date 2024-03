A Formigine lo spettacolo di burattini “Il Piccolo Principe”

Domenica 10 marzo l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine ospiterà il Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo “Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti”. Una storia eterna rivisitata dal Teatro Umbro dei Burattini in cui l’indimenticabile aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi. Gli spettacoli sono in programma alle ore 15.00 e 17.30. Per info: 347 0002029 – teatrodeiburattini.it.

Sarà l’antica arte dei burattini a presentare la storia in chiave moderna con uno spettacolo di 75 minuti che ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e da parte dei media nel corso delle precedenti tournée in tutta Italia. Al Piccolo Principe viene assegnato il compito di veicolare un messaggio contro il bullismo e a favore dell’integrazione sociale, tema sempre più attuale e di primaria importanza anche tra le fasce più giovani.

Il Teatro Umbro dei Burattini, diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, ha alle spalle migliaia di spettacoli in tutta Italia, e si appresta a toccare nuove regioni in occasione del tour invernale che arriva ora in Emilia Romagna.

Lo spettacolo gode del patrocinio del Comune di Formigine e della Regione Emilia-Romagna.