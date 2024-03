Scandiano: anziano colto da malore, soccorso in strada dai carabinieri

Erano circa le 16:00 ieri pomeriggio, quando una pattuglia della tenenza di Scandiano in servizio perlustrativo, mentre transitava in via Rinaldi ad Arceto di Scandiano, notava una persona riversa a terra in posizione supina. I carabinieri, scesi dall’auto di servizio, constatavano che la persona era priva di sensi e perdeva del sangue dalle cavità nasali. Mentre veniva allertato il 118 che indicava le procedure per il primo soccorso, unitamente ad un cittadino giunto sul posto i militari procedevano tempestivamente alle manovre di rianimazione.

Pochi minuti dopo arrivava il personale sanitario, che dopo le prime cure del caso si spostava nel parcheggio dei “laghetti” di Arceto in attesa dell’elisoccorso. L’uomo, anziano, veniva identificato in un 87enne. I militari provvedevano a rintracciare la figlia mentre l’uomo veniva trasportato al pronto soccorso di Reggio Emilia. L’anziano, attualmente in rianimazione, sembra stare meglio ed è lucido, secondo quanto riferito dai medici, tra qualche giorno sarà trasferito in un reparto di degenza.

Il tempestivo intervento dei carabinieri, che hanno effettuato le prime operazioni di soccorso, ha permesso di mettere in salvo la vita dell’uomo.