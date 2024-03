Rubiera in occasione dell’8 marzo

Sensibilizzare, conoscere, sostenere l’universo femminile nelle sue scelte e nelle difficoltà quotidiane.

Come ogni anno, in occasione della Giornata internazionale della donna tante sono le iniziative di sensibilizzazione messe in campo da associazioni, gruppi femminili, gruppi informali e tante altre realtà cittadine, che il Comune coordina e diffonde attraverso i propri canali di informazione e social.

La prima iniziativa dedicata all’universo femminile è prevista per il giorno 6 marzo alle ore 21 presso la sala Artemisia Gentileschi con la presentazione di immagini e letture ad alta voce dedicate alla pittrice tratte da “Le disobbedienti. Storie di donne che hanno cambiato l’arte” di Elisabetta Rasy. Con le lettrici di Parole per te.

La Sala Lea Garofalo ospiterà il giorno 7 marzo due appuntamenti di forte sensibilità – il primo alle ore 15 ripercorrerà la poetica di Alda Merini – la sua infinita sensibilità le ha consentito di resistere, sopravvivere e rivelare il proprio mondo delle rime petrose, mediante dei fiumi di parole in corsa. A cura di Paola Montani e Domenica Brevini.

Mentre alle ore 18 il pubblico potrà incontrare Vincenzo Chindamo e Carmen Vogani – che condivideranno la lotta e il ricordo di Maria Chindamo – imprenditrice, mamma e vittima di ‘ndrangheta. Per la rassegna Rubiera contro le mafie: legalità è libertà.

Al Teatro Herberia sempre il giorno 7 marzo alle ore 21 ci sarà #POURPARLER – un viaggio alla scoperta delle parole – finestre oppure muri, possono aprire dei mondi o tenerci prigionieri –uno spettacolo che si ispira alla stand-up americana, declinandola in una modalità personalissima. In scena un microfono ed un’attrice, Giovanna Donini.

Arriviamo alle iniziative del giorno 8 marzo:

alle ore 18 – Via Emilia Est. Deposizione fiori sulla panchina rossa. In ricordo di Tiziana.

alle ore 18.30 – Biblioteca Codro. Presentazione del libro “Le ragazze stanno bene” di Giulia Cuter e Giulia Perona, ideatrici e curatrici del podcast e della newsletter Senza Rossetto, progetto che racconta le donne senza stereotipi e oltre ogni convenzione. In dialogo con Ludovica Lugli de Il Post.

alle ore 20 – Ponte Luna area feste. Cena sociale con un menù speciale. Prenotazione obbligatoria al 3398902744. A cura di CGIL e SPI.

Terminiamo il 9 marzo alle ore 11 con l’inaugurazione della mostra “Un’immagine contro gli stereotipi di genere” – focus a cura di CGIL e SPI e lavori realizzati dagli studenti delle classi 5A e 5B Istituto B. Pascal di Reggio Emilia.

Il progetto sarà visibile fino al 17 marzo durante gli orari di apertura della Biblioteca Codro.