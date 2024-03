Per i Vigili del Fuoco di Castiglione dei Pepoli

Un evento per ringraziare pubblicamente tutti coloro che da anni sostengono le attività dei volontari, in particolare nell’anno 2023. Tutta la cittadinanza è invitata sabato 9 marzo alle ore 17:00 presso il Teatro di Castiglione dei Pepoli per un evento organizzato dall’Associazione volontari dei Vigili del Fuoco, entità parallela a quella vera e propria della caserma. Un’associazione che ha cura della sensibilizzazione, della comunicazione e del rapporto con il territorio, presieduta da Claudio Benassi, ex volontario che da poco ha lasciato la caserma per raggiunti limiti di età.

Durante l’evento verranno illustrate con immagini e video le attrezzature acquistate grazie alle donazioni ricevute. Si parlerà delle esigenze future, in modo da sensibilizzare i cittadini avvicinandoli alla tematica.

E’ il 1978 quando nasce l’Associazione dei volontari dei Vigili del Fuoco a Castiglione dei Pepoli. Un territorio che, oltre ai comuni problemi montani (incendi, frane, nevicate), è caratterizzato da due infrastrutture strategiche per la nazione: l’Autostrada del Sole e la grande galleria ferroviaria Direttissima. Da subito i volontari sono stati un punto di riferimento fondamentale per il territorio e tantissimi sono stati i loro interventi in autostrada e sulla tratta ferroviaria. Nella strage del Rapido 904 del 1984 furono proprio i volontari di Castiglione i primi ad arrivare a prestare i soccorsi.

“Non esagero nel dire che avere la Caserma dei volontari dei Vigili del Fuoco in paese sia un elemento fondamentale per Castiglione e per tutto il territorio circostante – afferma il Sindaco di Castiglione Maurizio Fabbri -. In questi anni abbiamo sempre lavorato benissimo insieme e come prima cosa devo ringraziare questi ragazzi per il loro coraggio e per la loro infinita disponibilità. Durante le tante crisi ed emergenze che abbiamo attraversato, non solo ci hanno aiutato in tutto e per tutto ma mi hanno anche insegnato molto. Sono persone che dedicano il proprio tempo libero al territorio e alle persone in difficoltà. Non possiamo permetterci che tutto ciò un giorno possa non esserci più. Per questo motivo ho accolto con grande favore la proposta di Claudio Benassi di dedicare una giornata ai nostri volontari. Una giornata che non è autocelebrativa, al contrario: saranno loro a ringraziare tutti coloro – e sono tanti – che li hanno sostenuti e aiutati nel loro lavoro quotidiano. Mi aspetto una sala del teatro piena perché devono sentire il supporto di tutta la cittadinanza”.