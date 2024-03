Noicontrolemafie, 4 appuntamenti nel ricordo di Maria Chindamo

Non poteva che essere una donna la protagonista degli appuntamenti di Noicontrolemafie, il Festival della legalità promosso dalla Provincia insieme ai Comuni reggiani e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, programmati in prossimità dell’8 marzo.

A Maria Chindamo – imprenditrice che amministrava da sola i terreni dell’ex marito tra la Piana di Gioia Tauro e il Vibonese, scomparsa il 6 maggio 2016 e mai più ritrovata (un pentito, nel 2023, ha raccontato che è stata uccisa e il suo cadavere dato in pasto ai maiali) – sono infatti dedicati i prossimi 4 appuntamenti di Noicontrolemafie, sempre in preparazione della tradizionale settimana clou, che in questa XIII edizione si terrà dall’8 al 12 aprile.

Tre di questi, sono dedicati alle scuole: giovedì alle 11.30 nell’aula magna del Galvani, venerdì alle 10.30 nella sede di Rivalta dello Scaruffi-Levi-Tricolore e sabato alle 11 al liceo Matilde di Canossa. A tutti gli incontri saranno presenti Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, e la giornalista Carmen Vogani, autrice di servizi di inchiesta sulla donna scomparsa.

Venerdì, in occasione della Festa della donna, evento pubblico co-promosso dal comitato pari opportunità dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Reggio, e dalla Provincia, al Tecnopolo in piazzale Europa. Oltre a Vincenzo Chindamo e Carmen Vogani, interverrà Paola Pizzetti, vicepresidente dell’Odcec: l’evento, che inizierà alle 17.30, sarà coordinato dalla giornalista Alessandra Codeluppi.

Quattro appuntamenti per l’8 marzo dedicati dunque a Maria, una donna, madre, imprenditrice, una persona libera che ha provato ad alzare la testa contro il potere delle cosche, uccisa perché la libertà di una donna non è tollerata in un sistema pervaso da una mentalità patriarcale e ‘ndranghetista.