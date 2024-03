Due nuovi “mostri” in città: cittadina interroga il Sindaco

Interrogazione al Sindaco da parte di una cittadina: 2 mostri sono sorti in poche settimane sull’asse stradale di via Radici in Piano uno verso il ponte Fossa e uno all’incrocio con il ponte da Verrazzano.

Il secondo è particolarmente impattante, chissà se ci saranno sufficienti parcheggi, e speriamo che non sia un nuovo Supermercato. Ma non si era parlato di Stop ai grandi negozi? Che distruggono il commercio dei centri storici.

Speriamo che non sia così, peccato che ancora dopo tanti anni dobbiamo vedere delle brutture simili nella nostra città. Una volta c’era una commissione a cui partecipavano architetti, ingegneri, consiglieri che valutavano anche l’estetica e l’impatto sul territorio. Poi sono state abolite per legge.

Forse bisogna tornare ad introdurle! Non è sufficiente il giudizio delle Giunte Comunali.

Al prossimo obbrobrio.

(Patrizia Barbolini)