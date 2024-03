Dialoghi adolescenti: a Formigine un percorso per genitori, insegnanti ed educatori di adolescenti

Come stare in dialogo con i ragazzi e le ragazze affrontando anche le questioni più scomode? Come condividere ad esempio anche il tema delle regole? Come affrontare l’uso della tecnologia (social, videogames, intelligenza artificiale)?

È su queste e altre domande che si basa “Dialoghi adolescenti”, percorso laboratoriale per genitori, insegnanti ed educatori di ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su organizzato dal Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico.

La rassegna sarà condotta da Stefano Laffi, sociologo della Coop. Codici Ricerca e Intervento (organizzazione che promuove percorsi di trasformazione in ambito sociale) e Silvia Bertoncelli, coordinatrice Centro per le famiglie Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Per partecipare è necessario iscriversi: centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it – 059 551931.

Il primo appuntamento è DOMANI (mercoledì 6 marzo) presso il Centro per le Famiglie Villa Bianchi di Casinalbo (via Landucci 1/A). Gli incontri successivi sono in programma martedì 12 e 19 marzo. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18.30.