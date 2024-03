Compostaggio, a Maranello incontri su teoria e pratica

Giardini, piante, compostaggio: a Maranello e Fiorano Modenese prosegue “The Garden Loves Compost”, rassegna di incontri per gestire gli spazi verdi e diminuire la produzione di rifiuti. Nei prossimi giorni sono in programma due serate gratuite, su iscrizione, con inizio alle 20.30, proposte dal CEA Ca Tassi e dal CEAS Pedecollinare con le amministrazioni comunali. Si tratta di due incontri incentrati su teoria e pratica per l’avviamento e la gestione nelle varie fasi di maturazione del compost: giovedì 7 marzo alla Biblioteca Mabic di Maranello e giovedì 14 marzo alla Sede AVF di Fiorano Modenese. Al termine del corso sarà possibile ritirare gratuitamente una compostiera domestica.