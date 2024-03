Cgil Bologna: verso l’8 marzo, iniziative e appuntamenti

Come ogni anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, la CGIL Camera del lavoro metropolitana di Bologna – insieme alle sue categorie e alle sue strutture – organizza diverse iniziative sul territorio con l’obiettivo di riflettere su quanto ancora ci sia da fare per i diritti delle donne, l’uguaglianza di genere, l’autodeterminazione, la parità salariale.

Tra le iniziative in programma:

7 Marzo 2024 – Iniziativa CGIL : Diritti sotto attacco: La Legge 194 ieri, oggi e domani!? Ore 9.30 Salone Di Vittorio Cgil Camera del lavoro metropolitana di Bologna. Interviene Cristina Pattarozzi, responsabile per le Politiche di genere della Camera del lavoro di Bologna. In allegato il volantino con i dettagli.

8 Marzo – Iniziativa FILCAMS in collaborazione con INCA : 8 Marzo – Giornata internazionale della Donna, ore 9.30 Cineteca di Bologna. In allegato il volantino con i dettagli.

8 Marzo – Iniziativa FILT: CONTRATTAZIONE DI GENERE NEI TRASPORTI sfide e opportunità, ore 9.30 Salone Di Vittorio Cgil Camera del lavoro metropolitana di Bologna. In allegato il volantino con i dettagli.

8 Marzo – Inaugurazione della panchina rossa alla Fondazione Aldini Valeriani a cura della Fiom-Cgil di Bologna. Partecipano, fra gli altri, i segretari della Camera del lavoro e della Fiom-Cgil Bologna Michele Bulgarelli e Simone Selmi, e la vicesindaca del Comune di Bologna Emily Clancy.. Ore 10.

Lo Spi-Cgil di Bologna sarà presente, come da tradizione, in moltissime piazze di Bologna e provincia con banchetti per la distribuzione della mimosa, e organizzerà diversi altri appuntamenti. Fra questi, segnaliamo il banchetto in piazza Maggiore a Bologna insieme alle lavoratrici de La Perla. Sul sito dello Spi-Cgil Bologna verranno caricate tutte le iniziative a cura delle Leghe territoriali: https://www.spicgilbologna.it/.