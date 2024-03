Una Panchina Rossa per Vergato

Sabato 9 marzo alle ore 11:00 sarà inaugurata a Vergato, presso la Galleria del Centro Commerciale 1°Maggio, una Panchina Rossa, simbolo per ricordare che il femminicidio e la violenza sulle donne, fisica, psicologica, economica e lo stalking non devono più esistere. La panchina, donata da Coop Reno, sarà inaugurata in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne che cade l’8 marzo e che viene celebrata nei vari Comuni dell’Unione Appenino Bolognese durante tutta la settimana.

“L’Iniziativa di Coop Reno di posizionare la panchina rossa in ogni comune dove ha l’attività di negozio è stata subito accolta favorevolmente dalla nostra amministrazione – spiega il Sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri – perché riteniamo indispensabile mantenere alto il messaggio che il nostro territorio è presidiato contro la violenza di genere e in particolar modo contro la violenza sulle donne. Questa panchina rossa, che verrà posizionata nella galleria del centro commerciale 1° maggio, va ad arricchire quelli che sono i riferimenti del capoluogo e delle frazioni del nostro comune relativamente a questo contrasto; un esempio sono i biglietti dei parcometri che recano il numero verde antiviolenza 1522. La scelta della giornata di sabato 9 non è casuale: è subito dopo l’8 marzo, che è appunto la Festa della Donna, e ha lo scopo di di dire che non c’è una giornata dedicata a questa tipo di emergenza in cui si apre e si chiude la problematica ma deve essere una situazione attenzionata tutti i giorni e culturalmente sviluppata 365 giorni l’anno. Siamo molto contenti di collaborare, affiancare e sostenere Coop Reno in questo progetto su un argomento che vede in tutte le Istituzioni, i servizi sociali, il Comune e le forze dell’ordine una capacità, una professionalità di risposta e presa in carico che non ha precedenti negli anni passati”.