Truffe e raggiri: mercoledì a Sassuolo l’incontro “Io non ci casco”

Si intitola “Io non ci casco”: è l’incontro che si svolgerà mercoledì 6 marzo, a partire dalle ore 16 presso il circolo Fossetta in viale Guicciardini, per fornire consigli pratici per evitare truffe e raggiri.

L’incontro fa parte del progetto “Sostenere la domiciliarietà attraverso una comunità inclusiva” a valere sul bando Personea della Fondazione di Modena, promosso dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Fondazione di Modena e Carabinieri, oltre al Comune di Sassuolo.

Dalle 16, al Circolo Fossetta, saranno presenti il Comandante della Compagnia carabinieri di Sassuolo Michele Ognissanti e il Comandante della Stazione Carabinieri di Sassuolo Giuseppe Renna; saranno illustrati i casi più diffusi di truffe a danno delle persone anziane e saranno forniti suggerimenti su quali precauzioni adottare per difendersi.

L’ingresso e la partecipazione sono gratuite.