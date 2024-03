“Impresa e famiglia”, martedì 5 marzo a Carpi un evento Lapam Confartigianato con Giulio Sapelli e Mons. Manicardi

Le dinamiche economiche e sociali e l’imprenditoria familiare nel nostro paese, esplorando anche le implicazioni etiche che derivano dalla dottrina sociale della Chiesa. Saranno questi alcuni dei temi principali che si analizzeranno durante un evento promosso da Lapam Confartigianato a Carpi.

L’appuntamento è in calendario per martedì 5 marzo, a partire dalle ore 20.30, presso la sala delle Vedute nel palazzo dei Pio in Piazza Martiri. Ospiti dell’iniziativa saranno Giulio Sapelli, professore emerito di Storia Economica, Presidente della Fondazione Maria Letizia e Manlio Germozzi, e Mons. Ermenegildo Manicardi, Vicario Generale della Diocesi di Carpi, i quali analizzeranno le dimensioni etiche e i valori fondanti dell’impresa a gestione familiare.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.