Chiusure notturne programmate sulla A14 Bologna-Taranto

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 6 e di giovedì 7 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e l’allacciamento con la Diramazione di Ravenna, verso Ancona.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Ancona: dopo l’uscita alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 Via Emilia, viale Risorgimento, via Granarolo, SP8 e rientrare sulla A14 a Faenza; verso Ravenna: dopo l’uscita alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610, via Selice, via Martiri della Libertà, SP253 via San Vitale, via San Martino, via Piratello, via Chiusa, SP8 via sinistra canale superiore SP8 ed entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

Sempre per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Rimini nord sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Ancona.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio Rubicone est, situata nel suddetto tratto. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, via Tosi, SS16, SP33, rotonda Carlo Brighi, via Secondo Casadei, rotonda Gli Antonelli e rientrare sulla A14 alla stazione di Valle del Rubicone; per la chiusura dell’entrata della stazione di Rimini nord, verso Bologna: Valle del Rubicone; per la chiusura dell’entrata della stazione di Rimini nord, verso Ancona: Rimini sud.

R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO

Sul Raccordo di Casalecchio (R14), dalle 10:00 alle 20:00 di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto. Si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio è già chiusa in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento del sottovia.