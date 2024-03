Borrelli (FdI): ancora attivi di vandalismo a Formigine

“Dopo i recenti episodi di vandalismo e microcriminalità nell’area di via per Sassuolo e via Frosinone, è allarmante che questi episodi siano sempre più frequenti e che non si riesca ad identificare tempestivamente i delinquenti. L’escalation di episodi di violenza e vandalismo desta profonda preoccupazione e impone la massima attenzione da parte dell’Amministrazione comunale”, afferma Francesco Borrelli, responsabile di circolo.

“Quello che sta avvenendo a Formigine è inaccettabile e rispecchia il sentimento di insicurezza ormai dilagante in tutta la Provincia. Da diversi anni noi di Fratelli d’Italia stiamo sollecitando l’amministrazione comunale ad intervenire sulla tematica sicurezza, implementando i controlli serali e notturni sul territorio.

È giunto il momento di agire, aumentando il controllo del territorio, non è pensabile che Formigine venga lasciata in balia di vandali e delinquenti!”, conclude Francesco Borrelli.